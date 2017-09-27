Приморских депутатов накажут рублем за прогулы
Владивосток, 27 сентября. Депутаты Заксобрания Приморского края договорились о том, что каждого депутата, который не явится на пленарное заседание, будут наказывать рублем — депутатов-прогульщиков оштрафуют на шестую часть их зарплаты.
Для всех депутатов, которые работают на постоянно основе, сделают обязательным посещение заседаний заксобрания, а также комитетов и комиссий, в которых они работают.
Председатель комитета Заксобрания Приморского края по регламенту, депутатской этике и организации работы Дмитрий Новиков назвал такие меры «абсолютно обоснованными», отметив, что у депутатов неплохая зарплата по сравнению с многими жителями Приморья, передают «Известия». Каждый случай будет разбираться комитетом отдельно, однако те депутаты, кто пропускает заседания без уважительных причин, без наказания не останутся.
«Если он пренебрегает своими обязанностями, значит, надо его бить рублем: пропустил заседание — одна шестая от зарплаты ушла», — уверен Новиков.