Приморских депутатов накажут рублем за прогулы

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Владивосток, 27 сентября. Депутаты Заксобрания Приморского края договорились о том, что каждого депутата, который не явится на пленарное заседание, будут наказывать рублем — депутатов-прогульщиков оштрафуют на шестую часть их зарплаты.

Для всех депутатов, которые работают на постоянно основе, сделают обязательным посещение заседаний заксобрания, а также комитетов и комиссий, в которых они работают.

Председатель комитета Заксобрания Приморского края по регламенту, депутатской этике и организации работы Дмитрий Новиков назвал такие меры «абсолютно обоснованными», отметив, что у депутатов неплохая зарплата по сравнению с многими жителями Приморья, передают «Известия». Каждый случай будет разбираться комитетом отдельно, однако те депутаты, кто пропускает заседания без уважительных причин, без наказания не останутся.