Рейсы «ВИМ-авиа» прекратили обслуживать в Анадыре

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Владивосток, 27 сентября. Представители аэропорта «Угольный» уведомили «ВИМ-Авиа» о том, что предприятие отказывается от обслуживания самолетов авиакомпании, пока не будет погашен долг в семь с половиной миллионов рублей.

Директор аэроузла Олег Дикий сообщил, что это связано с теми обязательствам, которые авиакомпания не выполняет перед аэропортом, пишет РИА Новости. По его словам, в телеграмме, направленной в АК, руководство воздушной гавани попросило «ВИМ-Авиа» погасить задолженность хотя бы частично. Однако ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что туристам из КНР, задержавшимся в России из-за «ВИМ-Авиа», продлят безвизовый срок.