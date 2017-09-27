Тело мертвого кита на пляже шокировало жителей Находки

В Избранное

Находка, 27 сентября. Жители Находки обнаружили на местном пляже выброшенное на берег тело мертвого кита.

Сообщается, что причина смерти млекопитающего остается неизвестной. Горожане опасаются, что разложение тела вызовет сильный неприятный запах в районе пляжа.

По предварительным данным, погибший кит относится к виду китов Минке, или карликовых полосатиков, длина которых составляет всего около 10 метров.

В Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора ситуацию пока не комментируют, сообщает Газета.ру.