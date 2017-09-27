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Происшествия
Девочка в Находке чудом выжила, упав со скалы
Происшествия
Девочка в Находке чудом выжила, упав со скалы
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    Девочка в Находке чудом выжила, упав со скалы

    1:57  27 Сентября 2017
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    Девочка в Находке чудом выжила, упав со скалы

    Находка, 27 сентября. Одиннадцатилетняя девочка в Находке сорвалась со скалы и лишь чудом выжила. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

    Инцидент произошел 25 сентября, когда группа школьников гуляла в районе Приморского проспекта. Подростки решили забраться на скалы, чтобы сделать эффектные селфи, однако из девочек не удержалась и упала с высоты в несколько метров. 

    Пострадавшая была экстренно госпитализирована. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, а также повреждения лица, грудной клетки и живота. Сейчас она находится в коме в реанимационном отделении.

    Сейчас по факту произошедшего проходит доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #владивосток #девочка #скала
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