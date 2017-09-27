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Общество
В Приморье женщина впервые стала мамой сразу пятерых малышей
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    В Приморье женщина впервые стала мамой сразу пятерых малышей

    1:43  27 Сентября 2017
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    В Приморье женщина впервые стала мамой сразу пятерых малышей

    Владивосток, 27 сентября. Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в краевом перинатальном центре родилась первая в регионе пятерня.

    Сообщается, что малыши родились 22 августа, но из-за небольшого веса они больше месяца находились под наблюдением врачей.

    Отмечается, что в настоящее время все пятеро детей и их мать чувствуют себя хорошо.

    На выписку многодетную семью Меркуловых пришли поздравить представители департамента здравоохранения и департамента труда и социального развития Администрации края, общественных организаций.

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    Автор: Ирина Новикова
    #приморский край #роддом #пятерня
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