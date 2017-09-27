В Приморье женщина впервые стала мамой сразу пятерых малышей

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Владивосток, 27 сентября. Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в краевом перинатальном центре родилась первая в регионе пятерня.

Сообщается, что малыши родились 22 августа, но из-за небольшого веса они больше месяца находились под наблюдением врачей.

Отмечается, что в настоящее время все пятеро детей и их мать чувствуют себя хорошо.

На выписку многодетную семью Меркуловых пришли поздравить представители департамента здравоохранения и департамента труда и социального развития Администрации края, общественных организаций.