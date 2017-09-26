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Тренера Приморского океанариума уволили за избиение общительного моржа Миши
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    Тренера Приморского океанариума уволили за избиение общительного моржа Миши

    9:41  26 Сентября 2017
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    Тренера Приморского океанариума уволили за избиение общительного моржа Миши

    Владивосток, 26 сентября. Одного из тренеров, работающих с морскими животными в Приморском океанариуме на острове Русский уволили после избиения моржа Миши. Администрация океанариума категорически отрицает, что избивший животное сотрудник был пьян, однако решило уволить сотрудника, поскольку он нарушил требования профессиональной этики.

    Тренера Приморского океанариума уволили за избиение общительного моржа Миши

    Сообщивший в правоохранительные органы сотрудник океанариума утверждал, что Мишу избили за нежелание выступать, однако, как объяснили в администрации, дело было в другом — после выступления морж заинтересовался морскими котиками в соседнем бассейне и попытался залезть поплескаться с ними, а это очень небезопасно, ведь вес моржа превышает 800 кг. В этой ситуации тренер не нашел ничего лучше, чем поколотить Мишу, сообщает «Инфореактор».

    «Он нарушил профессиональную этику. В Приморском океанариуме практикуются только положительные меры воздействия на животных. Поэтому реакция на действия тренера была предельно жёсткой», — объяснила пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.

    Морж Миша, впрочем, от избиения не пострадал и продолжает радовать зрителей, участвуя в выступлениях.

    Тренера Приморского океанариума уволили за избиение общительного моржа Миши

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    Автор: Валентин Меликов
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