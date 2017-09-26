Браконьеров во Владивостоке будут ловить при помощи мобильного приложения

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Владивосток, 26 сентября. Специалисты из отдела охраны национального парка «Земля леопарда» создали единый реестр правонарушений, совершенных на территории заповедной зоны. Электронная база данных с мобильным приложением позволит эффективнее планировать оперативную работу.

База содержит все правонарушения, совершенные в лесах Хасанского района Приморья с 2011-го по 2017 год. Информация хранится на автономном сервере охраны заповедной территории, сообщает пресс-служба нацпарка.

В программу внесены данные нарушителей природоохранного режима. Государственный инспектор получает к ним удаленный доступ. Приложение может предоставить всю информацию об истории незаконных «визитов» на охраняемую территорию, фото и координаты правонарушений.