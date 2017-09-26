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Общество
Браконьеров во Владивостоке будут ловить при помощи мобильного приложения
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    Браконьеров во Владивостоке будут ловить при помощи мобильного приложения

    7:01  26 Сентября 2017
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    Браконьеров во Владивостоке будут ловить при помощи мобильного приложения

    Владивосток, 26 сентября. Специалисты из отдела охраны национального парка «Земля леопарда» создали единый реестр правонарушений, совершенных на территории заповедной зоны. Электронная база данных с мобильным приложением позволит эффективнее планировать оперативную работу.

    База содержит все правонарушения, совершенные в лесах Хасанского района Приморья с 2011-го по 2017 год. Информация хранится на автономном сервере охраны заповедной территории, сообщает пресс-служба нацпарка.

    В программу внесены данные нарушителей природоохранного режима. Государственный инспектор получает к ним удаленный доступ. Приложение может предоставить всю информацию об истории незаконных «визитов» на охраняемую территорию, фото и координаты правонарушений.

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    Автор: Алексей Громов
    #владивосток #земля леопарда
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