В Приморье «заделывают» ямы на дорогах мусором

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Приморье, 26 сентября. Жители Уссурийска в Приморье решили сами устранить проблемы с ямами на дорогах.

Как следует из групп в социальных сетях, в районе улицы Кушнира уже давно провалился асфальт. Жители решили засыпать яму пакетами с мусором.

Как признался один из активистов, «пакеты в земле разлагаются долго, а асфальт тает вместе с дождями». Другой житель Уссурийска добавил, что согласно документам, на этой территории уже лежит асфальт в три слоя и без дефектов в 2017 году.

Нашлись и те пользователи, которые осудили действия горожан. Они напомнили, что мусор начнет вонять и страдать будет снова население.