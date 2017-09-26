Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новороссия
Украинские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР
Общество
В Приморье «заделывают» ямы на дорогах мусором
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Приморье «заделывают» ямы на дорогах мусором

    6:40  26 Сентября 2017
    58

    В Приморье «заделывают» ямы на дорогах мусором

    Приморье, 26 сентября. Жители Уссурийска в Приморье решили сами устранить проблемы с ямами на дорогах.

    Как следует из групп в социальных сетях, в районе улицы Кушнира уже давно провалился асфальт. Жители решили засыпать яму пакетами с мусором.

    Как признался один из активистов, «пакеты в земле разлагаются долго, а асфальт тает вместе с дождями». Другой житель Уссурийска добавил, что согласно документам, на этой территории уже лежит асфальт в три слоя и без дефектов в 2017 году.

    Нашлись и те пользователи, которые осудили действия горожан. Они напомнили, что мусор начнет вонять и страдать будет снова население. 

    В Приморье «заделывают» ямы на дорогах мусором

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алия Садыкова
    #дорога #яма
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101450

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29329

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42610

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22438

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8667
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        6:52   26 Сентября 2017
        729
        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        5:09   26 Сентября 2017
        183
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        781
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        1684