В Приморье «заделывают» ямы на дорогах мусором
В Избранное
Приморье, 26 сентября. Жители Уссурийска в Приморье решили сами устранить проблемы с ямами на дорогах.
Как следует из групп в социальных сетях, в районе улицы Кушнира уже давно провалился асфальт. Жители решили засыпать яму пакетами с мусором.
Как признался один из активистов, «пакеты в земле разлагаются долго, а асфальт тает вместе с дождями». Другой житель Уссурийска добавил, что согласно документам, на этой территории уже лежит асфальт в три слоя и без дефектов в 2017 году.
Нашлись и те пользователи, которые осудили действия горожан. Они напомнили, что мусор начнет вонять и страдать будет снова население.