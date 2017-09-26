Двух жителей Приморья подозревают в похищении и принуждении к проституции

В Избранное

Владивосток, 26 сентября. Пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю сообщила, что двое жителей Приморья задержаны по подозрению в похищении двух девушек и склонению их к занятию проституцией.

Согласно данным ведомства, задержанные похитили и силой удерживали двух сестер 1997 и 1999 годов рождения. Об их пропаже в полицию заявила жительница поселка Смоляниново.

Полицейские обнаружили девушек в многоквартирном доме во Владивостоке. По их словам, накануне их похитили двое неизвестных мужчин и силой увезли во Владивосток, где заперли в квартире для того, чтобы позже заставить заняться проституцией.