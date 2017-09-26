Россельхознадзор обнаружил в Приморье говядину с антибиотиками

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Владивосток, 26 сентября. Пресс-служба Россельхознадзора сообщила о выявлении в Приморском крае говядины с превышением содержания антибиотиков в 200 раз.

Сообщается, что в мясе из Уссурийска уровень тетрациклина превышает норму в 200 раз. Отмечается, что тетрациклин стимулирует рост животных.

Кроме этого препарата в мясе был обнаружен еще один антибиотик — окситетрациклин.

Специалисты отмечают, что употребление такого мяса не приведет к отравлению, однако оно серьезно нарушает микрофлору кишечника, вызывает грибковые инфекции, аллергию и снижает иммунитет.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин поручил Роспотребнадзору и Генпрокуратуре провести проверку магазинов на предмет торговли мясной продукцией без документов.