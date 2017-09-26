Второй фестиваль «Дни Эрмитажа» начал свою работу во Владивостоке

В Избранное

Владивосток, 26 сентября. Во Владивостоке началась работа второго по счету фестиваля «Дни Эрмитажа». Выставка будет работать до 1 октября.

Посетители выставки смогут посетить виртуальные экскурсии от центра Виртуальной реальности КРОК, а также побывать на выставке фотографий «Изящная классика».

Кроме того, гостям впервые будет представлен проект, разработанный центром КРОК – цифровая копия Зала Юпитера в Государственном Эрмитаже. Также будет показан фильм, посвященный истории музея, пишет газета «Известия».

Другими мероприятиями фестиваля станут мастер-классы и лектории. По завершению фестиваля состоится церемония награждения межрегионального конкурса «Искусный глагол» имени В.Ю. Матвеева.