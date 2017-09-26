Одну из улиц Владивостока «превратили» в пустыню
Владивосток, 26 сентября. Жители Владивостока жалуются на то, что тротуары вдоль улицы Светланской строители превратили в пустыню: из-за ремонта улица оказалась засыпана песком.
Как сообщается на странице vladivostokrt в соцсети Instagram, на улице Светлановская полным ходом идет ремонт тротуара. По данным пресс-службы городской администрации, песком просыпаются щели и швы между тротуарной плиткой.
Официально ремонт должен закончиться только 10 ноября.
«Да можно уже до весны оставить. Зимой не будет скользко», — иронизирует один из пользователей. «Пора не только в инстаграме публикации размещать, а копию фотоматериала с соответствующим описанием подготавливать и отправлять в прокуратуру», — считает другой.
Тротуары вдоль улицы Светланской во #Владивосток, где продолжается капитальный ремонт дорожного полотна, строители превратили в пустыню. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, песком просыпаются щели и швы между тротуарной плиткой, и этот процесс может продолжаться до окончания срока контракта, то есть до 10 ноября этого года. А как вам песок на тротуарах? Оригинал фотографии: @primamedia #вл #владивосток #primorye #primorskykray #приморскийкрай #приморье #vladivostok_official #vl #vladivostok #уссурийск #находка #vdk #newsvlru #новостиприморья #приморскиеновости #vladcity #vladivostokrt