Одну из улиц Владивостока «превратили» в пустыню

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Владивосток, 26 сентября. Жители Владивостока жалуются на то, что тротуары вдоль улицы Светланской строители превратили в пустыню: из-за ремонта улица оказалась засыпана песком.

Как сообщается на странице vladivostokrt в соцсети Instagram, на улице Светлановская полным ходом идет ремонт тротуара. По данным пресс-службы городской администрации, песком просыпаются щели и швы между тротуарной плиткой.

Официально ремонт должен закончиться только 10 ноября.

«Да можно уже до весны оставить. Зимой не будет скользко», — иронизирует один из пользователей. «Пора не только в инстаграме публикации размещать, а копию фотоматериала с соответствующим описанием подготавливать и отправлять в прокуратуру», — считает другой.