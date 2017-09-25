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Поезд насмерть сбил молодую пару в Приморье
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    Поезд насмерть сбил молодую пару в Приморье

    15:40  25 Сентября 2017
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    Поезд насмерть сбил молодую пару в Приморье

    Владивосток, 25 сентября. Трагический инцидент произошел в Приморье: под колесами поезда погибла молодая пара. Как рассказали в пресс-службе Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ, ЧП случилось накануне в районе станции Сибирцево.

    Так, 18-летние юноша с девушкой прогуливались вдоль железнодорожных путей на 9113 км Дальневосточной железной дороги. Молодые люди не заметили приближающегося состава, в результате чего поезд сбил парня и его спутницу. От полученных травм они скончались на месте.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

    Напомним, несколько дней назад пассажирский поезд сбил двоих мужчин на юге Москвы, в результате один из них скончался.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #приморье #поезд
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