Поезд насмерть сбил молодую пару в Приморье

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Владивосток, 25 сентября. Трагический инцидент произошел в Приморье: под колесами поезда погибла молодая пара. Как рассказали в пресс-службе Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ, ЧП случилось накануне в районе станции Сибирцево.

Так, 18-летние юноша с девушкой прогуливались вдоль железнодорожных путей на 9113 км Дальневосточной железной дороги. Молодые люди не заметили приближающегося состава, в результате чего поезд сбил парня и его спутницу. От полученных травм они скончались на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, несколько дней назад пассажирский поезд сбил двоих мужчин на юге Москвы, в результате один из них скончался.