СК РФ расследует падение пенсионера в реку с трехметровой высоты во Владивостоке

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Владивосток, 25 сентября. Пожилой мужчина упал в реку с трехметровой высоты во Владивостоке. Как стало известно, пенсионер был госпитализирован с серьезными травмами.

Инцидент произошел на улице в Снеговая в районе ДСК. По предварительным данным, мужчина оступился и упал в реку. Ему удалось самостоятельно добраться до берега. На помощь пенсионеру подоспели неравнодушные горожане. Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего из реки.

Медработники отметили, что при падении мужчина получил тяжелые травмы.

Произошедшим уже заинтересовались в СУ СКРФ по Приморскому краю. Правоохранители проводят доследственную проверку. Как отметили в ведомстве, вероятно, причиной падения стало то, что на месте не было ограждения.