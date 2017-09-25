Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Немецкий кладоискатель нашел ядерный центр Третьего Рейха
Происшествия
СК РФ расследует падение пенсионера в реку с трехметровой высоты во Владивостоке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СК РФ расследует падение пенсионера в реку с трехметровой высоты во Владивостоке

    13:23  25 Сентября 2017
    36

    СК РФ расследует падение пенсионера в реку с трехметровой высоты во Владивостоке

    Владивосток, 25 сентября. Пожилой мужчина упал в реку с трехметровой высоты во Владивостоке. Как стало известно, пенсионер был госпитализирован с серьезными травмами.

    Инцидент произошел на улице в Снеговая в районе ДСК. По предварительным данным, мужчина оступился и упал в реку. Ему удалось самостоятельно добраться до берега. На помощь пенсионеру подоспели неравнодушные горожане. Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего из реки.

    Медработники отметили, что при падении мужчина получил тяжелые травмы.

    Произошедшим уже заинтересовались в СУ СКРФ по Приморскому краю. Правоохранители проводят доследственную проверку. Как отметили в ведомстве, вероятно, причиной падения стало то, что на месте не было ограждения.

     

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #владивосток
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 100505

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29290

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42502

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22202

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8595
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        13:54   25 Сентября 2017
        724
        Главе Росавиации внесено представление из-за задержек рейсов «ВИМ Авиа»

        Главе Росавиации внесено представление из-за задержек рейсов «ВИМ Авиа»

        13:19   25 Сентября 2017
        424
        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        9:56   25 Сентября 2017
        578
        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        8:46   25 Сентября 2017
        298