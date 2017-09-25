Глава СКР Бастрыкин проконтролирует проверку избиения школьницы в Приморье

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Владивосток, 25 сентября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль проверку избиения школьницы в Приморье.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, СК России возьмет под контроль несколько доследственных проверок и уголовных дел, среди которых проверка по факту избиения школьницы в Приморье.

Отмечается, что по утверждениям СМИ, девочки подрались из-за молодого человека. В ведомстве подчеркнули, что следственное управление СКР по Приморскому краю инициировало передачу материалов проверки из органов полиции.

Как писала Газета.ru, ранее в социальных сетях появился видеоролик избиения школьницы сверстницами в поселке Лучегорск.