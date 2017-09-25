В Приморье выразили соболезнования по поводу гибели в Сирии генерал-лейтенанта Асапова

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Владивосток, 25 сентября. Депутаты приморского парламента и администрация Уссурийска выразили соболезнования в связи с гибелью в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания Приморского края.

Парламентарии сообщили, что генерал-лейтенант Валерий Асапов был хорошо знаком жителям края, как командующий 5-й общевойсковой армией ВВО, и отметили, что генерал всегда был готов придти на помощь приморцам.

«Приморцы хорошо знают Валерия Григорьевича как командующего 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа. Мы всегда получали помощь и поддержку военнослужащих, когда в край приходила беда — наводнения, тайфуны, разрушения коммуникаций», — говорится в сообщении.

Напомним, генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ) в районе Дейр эз-Зора в Сирии.