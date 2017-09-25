В Приморье отменен режим ЧС, введенный в августе из-за паводка

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Владивосток, 25 сентября. В Приморье снят режим природной чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен в августе из-за паводков. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Постановление о снятии режима ЧС подписал губернатор края Владимир Миклушевский. При этом режим ЧС муниципального уровня сохранится в трех районах субъекта. Это Уссурийский городской округ, Хасанский и Надеждинский районы. Режим ЧС был снят в связи со стабилизацией обстановки.

Ранее Газета.ru писала, что ливни вызвали масштабный паводок в Приморье. В зону бедствия попали 34 населенных пункта.