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Общество
В Приморье отменен режим ЧС, введенный в августе из-за паводка
Общество
В Приморье отменен режим ЧС, введенный в августе из-за паводка
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    В Приморье отменен режим ЧС, введенный в августе из-за паводка

    7:09  25 Сентября 2017
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    В Приморье отменен режим ЧС, введенный в августе из-за паводка

    Владивосток, 25 сентября. В Приморье снят режим природной чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен в августе из-за паводков. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

    Постановление о снятии режима ЧС подписал губернатор края Владимир Миклушевский. При этом режим ЧС муниципального уровня сохранится в трех районах субъекта. Это Уссурийский городской округ, Хасанский и Надеждинский районы. Режим ЧС был снят в связи со стабилизацией обстановки.

    Ранее Газета.ru писала, что ливни вызвали масштабный паводок в Приморье. В зону бедствия попали 34 населенных пункта. 

    В Приморье отменен режим ЧС, введенный в августе из-за паводка

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    Автор: Алия Садыкова
    #приморье #владивосток #режим чс
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