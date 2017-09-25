В Приморье меняется график приема посетителей в ГИБДД

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Владивосток, 25 сентября. В Приморье меняется режим работы регистрационно-экзаменационных пунктов ГИБДД. Об этом сообщает Deita.ru.

По данным издания, с 25 сентября во Владивостоке, Уссурийске и Находке в будние дни кроме пятницы регистрационно-экзаменационные действия смогут выполнить граждане, которые записались через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». В Арсеньеве для них выделили понедельник, вторник и четверг.

Напомним, ранее стало известно о страшном ДТП с участием пассажирского автобуса в городе Партизанск в Приморье. Авария произошла по вине лишенного прав 35-летнего местного жителя, который, управляя легковым автомобилем, выехал на встречную полосу и врезался в автобус «ПАЗ». В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, пострадали девять пассажиров автобуса, сообщает Газета.ru.