Дочь моряка из Владивостока попросила Путина вернуть застрявшего в Африке отца

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Владивосток, 25 сентября. Дочь моряка из Владивостока попросила Владимира Путина помочь вернуть ее отца и других членов команды судна Sheriff из южной Африки. Об этом сообщает Vl.ru.

Жительница Владивостока по имени Ирина, фамилию которой издание не называет, попросила президента России помочь в возращении семи оставшихся в Намибии российских моряков, среди которых находится ее отец. Женщина утверждает, что россияне находятся в южной Африке больше года. Поддерживать связь с отцом она может только через мессенджеры.

«Я написала обращение Владимиру Путину, потому что больше надежды и сил нет. Попросила помочь вернуть отца и других наших соотечественников на Родину», — цитирует слова обратившейся к президенту жительницы Владивостока издание.

По данным Vl.ru, корабль Sheriff более года находится на рейде у берегов Намибии. Семеро членов экипажа не могут вернуться в Россию, так как поддерживают работоспособность судна. Контракты моряков уже истекли, зарплаты они не получают с февраля текущего года.