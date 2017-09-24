Путин поздравил участников фестиваля во Владивостоке с «Днем тигра»

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Владивосток, 24 сентября. Президент Владимир Путин направил поздравления участникам успевшего стать традиционным для Владивостока фестиваля «День тигра». Фестиваль прошел в главном городе Приморья уже в 18-й раз.

Колонна участников фестиваля прошла по Владивостоку от Покровского парка до Центральной площади. Участников и гостей праздника, который собрал более 10 тысяч человек, приветствовали власти Приморского края и помощник президента РФ Константин Чуйченко. Участники сформировали «тигриную колонну», напоминающую традиционные китайские шествия с драконами.

В своем приветствии участникам фестиваля Путин отметил, что «фестиваль выполняет высокую просветительскую миссию — привлекает широкое общественное внимание к вопросам экологии, сбережения биологического многообразия, живого мира планеты» и пожелал успехов всем, кто причастен к благородному делу сохранения амурского тигра.