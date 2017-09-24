Тимати выступил на концерте во Владивостоке в порванных на пикантном месте штанах

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Владивосток, 24 сентября. Известный рэп-исполнитель Тимати приехал во Владивосток, где дал «зажигательный концерт». В ходе выступления на музыканте порвались шорты.

Концерт основателя Black Star Mafia прошел на «Фетисов-Арене» в минувшую субботу. После выступления музыкант разместил в своем Instagram видео «позора», признавшись, что был немного озадачен.

Владивосток, спасибо ???????????? !!! A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Sep 23, 2017 at 8:23am PDT

В ролик включены нарезки самых зажигательных и ярких моментов выступления, а в конце Тимати продемонстрировал подписчикам свою порванную одежду — шорты с дыркой на пикантном месте.