Тимати выступил на концерте во Владивостоке в порванных на пикантном месте штанах
В Избранное
Владивосток, 24 сентября. Известный рэп-исполнитель Тимати приехал во Владивосток, где дал «зажигательный концерт». В ходе выступления на музыканте порвались шорты.
Концерт основателя Black Star Mafia прошел на «Фетисов-Арене» в минувшую субботу. После выступления музыкант разместил в своем Instagram видео «позора», признавшись, что был немного озадачен.
В ролик включены нарезки самых зажигательных и ярких моментов выступления, а в конце Тимати продемонстрировал подписчикам свою порванную одежду — шорты с дыркой на пикантном месте.