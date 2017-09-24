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Тимати выступил на концерте во Владивостоке в порванных на пикантном месте штанах
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    Тимати выступил на концерте во Владивостоке в порванных на пикантном месте штанах

    10:56  24 Сентября 2017
    46

    Тимати выступил на концерте во Владивостоке в порванных на пикантном месте штанах

    Владивосток, 24 сентября. Известный рэп-исполнитель Тимати приехал во Владивосток, где дал «зажигательный концерт». В ходе выступления на музыканте порвались шорты. 

    Концерт основателя Black Star Mafia прошел на «Фетисов-Арене» в минувшую субботу. После выступления музыкант разместил в своем Instagram видео «позора», признавшись, что был немного озадачен.

     

    Владивосток, спасибо ???????????? !!!

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    В ролик включены нарезки самых зажигательных и ярких моментов выступления, а в конце Тимати продемонстрировал подписчикам свою порванную одежду — шорты с дыркой на пикантном месте.  

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    Автор: Дана Балан
    #владивосток #тимати #концерт
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