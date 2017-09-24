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Следователи Приморья выясняют обстоятельства гибели студента во Владивостоке
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    Следователи Приморья выясняют обстоятельства гибели студента во Владивостоке

    9:24  24 Сентября 2017
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    Следователи Приморья выясняют обстоятельства гибели студента во Владивостоке

    Владивосток, 24 сентября. Следователи Приморского края проводят проверку по факту гибели студента ДВФУ во Владивостоке, который сорвался со скалы на острове Русский.

    Инцидент произошел в бухте Балка. Двое нетрезвых молодых людей решили прогуляться по острову. Темнота сыграла с ними злую шутку, оба упали со скалы, пишет РИА Новости. Один из них погиб, другой госпитализирован с тяжелыми травмами.

    Представитель краевого СУ СК РФ сообщил, что по данному факту проводится проверка. По предварительным данным, причиной смерти одного и ущерба здоровью второго студента стали алкоголь.

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    Автор: Алексей Громов
    #происшествие #владивосток
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