Следователи Приморья выясняют обстоятельства гибели студента во Владивостоке

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Владивосток, 24 сентября. Следователи Приморского края проводят проверку по факту гибели студента ДВФУ во Владивостоке, который сорвался со скалы на острове Русский.

Инцидент произошел в бухте Балка. Двое нетрезвых молодых людей решили прогуляться по острову. Темнота сыграла с ними злую шутку, оба упали со скалы, пишет РИА Новости. Один из них погиб, другой госпитализирован с тяжелыми травмами.

Представитель краевого СУ СК РФ сообщил, что по данному факту проводится проверка. По предварительным данным, причиной смерти одного и ущерба здоровью второго студента стали алкоголь.