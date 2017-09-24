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Белуха Маруся запуталась в сети и погибла в Приморском океанариуме
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    Белуха Маруся запуталась в сети и погибла в Приморском океанариуме

    5:42  24 Сентября 2017
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    Белуха Маруся запуталась в сети и погибла в Приморском океанариуме

    Владивосток, 24 сентября. В открытом вольере на Базе исследования морских млекопитающих в бухте Парис на острове Русский погибла белуха Маруся. Об этом сообщают «Вести: Приморье».

    Животное погибло 23 сентября в отгороженном крупноячеистой сеткой вольере. По данным работников океанариума, прошедшим накануне штормом в вольер занесло сеть. Белуха запуталась в снасти и погибла. Спасти Марусю пытался находившийся на базе дежурный техник, но справиться с 600 килограммовым животным не смог.

    Издание отмечает, что в настоящее время в акватории бухты Парис ведутся работы по дополнительному укреплению вольера.

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    Автор: Виталий Малясев
    #приморье #океанариум #белуха
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