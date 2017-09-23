Эксперт объяснил, почему Навальный «вербует» молодежь во Владивостоке

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Владивосток, 23 сентября. В минувшую пятницу в Ленинском районе Владивостока сотрудники полиции задержали двух несовершеннолетних, которые расклеивали листовки с информацией о предстоящем визите блогера Алексея Навального. Политический консультант Александр Асафов объяснил, почему Навальный «переключился» на молодежь.

По мнению эксперта, посыл направлен именно на молодое и романтически настроенное поколение, поскольку дальнобойщики и другие социальные группы игнорируют блогера.

«Мы знаем, что среди подростков, любые, в том числе и деструктивные вещи расходятся быстро, поскольку критичное мышление еще не работает. И молодежь в данном случае используется как оппозиционная пехота на митингах, как пехота в таких технологиях», — отметил Асафов.

Кроме того, «пожинать плоды» произошедшего приходится зачастую родителям романтической молодежи.

Как ранее сообщал «Политэксперт», полиция задержала активистов штаба Навального во Владивостоке.