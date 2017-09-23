На митинг Навального во Владивостоке пришли около 700 человек, включая геев

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Владивосток, 23 сентября. Около 700 человек приняли участие в митинге Алексея Навального во Владивостоке. Очевидцы рассказывают, что на встречу собрались в том числе представители ЛГБТ-сообщества.

По данным правоохранителей, в основном, в акции участвовали школьники и студенты. Пользователи в соцсетях публикуют фото, на которых на митинге навального запечатлены также представители секс-меньшинств.

То есть, из этих поездок можно сделать вывод - на Навального жителям России наплевать. Приходят на митинг сектанты, зеваки и маргиналы pic.twitter.com/XzomGdBZyt — жора (@kassade) September 23, 2017

Накануне в соцсетях члены ЛГБТ-сообщества начали размещать призывы присоединиться к акции Навального во Владивостоке.Молодые люди агитировали единомышленников прийти на митинг, чтобы привлечь внимание к проблемам геев.