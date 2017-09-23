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На митинг Навального во Владивостоке пришли около 700 человек, включая геев
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    На митинг Навального во Владивостоке пришли около 700 человек, включая геев

    15:16  23 Сентября 2017  /обновлено: 15:17  23 Сентября 2017
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    На митинг Навального во Владивостоке пришли около 700 человек, включая геев

    Владивосток, 23 сентября. Около 700 человек приняли участие в митинге Алексея Навального во Владивостоке. Очевидцы рассказывают, что на встречу собрались в том числе представители ЛГБТ-сообщества.

    По данным правоохранителей, в основном, в акции участвовали школьники и студенты. Пользователи в соцсетях публикуют фото, на которых на митинге навального запечатлены также представители секс-меньшинств.

    Накануне в соцсетях члены ЛГБТ-сообщества начали размещать призывы присоединиться к акции Навального во Владивостоке.Молодые люди агитировали единомышленников прийти на митинг, чтобы привлечь внимание к проблемам геев.

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    Автор: Алексей Громов
    #навальный #владивосток
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