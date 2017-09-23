Первый памятник работникам охотнадзора открыли в Уссурийске

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Владивосток, 23 сентября. Мемориал работникам Госохотнадзора открыли в приморском Уссурийске около здания городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр».

По информации пресс-службы, в центре экспозиции установили фигуру сотрудника Госохотнадзора, который сидит на пеньке с тигренком на руках. Как гласит легенда, работник ведомства спас звереныша после того, как браконьеры убили тигрицу-мать.

Создателем памятника стал скульптор Петр Чегодаев.

Как отметили в пресс-службе, новый памятник призван напомнить гражданам о необходимости сохранения природы и всего живого.

Памятник установили в Уссурийске, потому что этот город является неофициальной столицей уссурийской тайги и центром их среды обитания.