Житель Владивостока во время ссоры кинулся под колеса своей девушке

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Владивосток, 23 сентября. Ссора молодой пары во Владивостоке закончилась госпитализацией.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Нейбута. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения молодые люди поссорились во время поездки на автомобиле.

Очевидцы случившегося рассказали, что молодой человек вышел из салона автомобиля Nissan, и начал бросаться под колеса машины. Одна из попыток увенчалась успехом, в результате чего подруга сбила его и протащила несколько метров по дороге.

На место случившегося прибыли сотрудники полиции и врачи.