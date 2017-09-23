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Общество
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Житель Владивостока во время ссоры кинулся под колеса своей девушке
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    Житель Владивостока во время ссоры кинулся под колеса своей девушке

    2:58  23 Сентября 2017
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    Житель Владивостока во время ссоры кинулся под колеса своей девушке

    Владивосток, 23 сентября. Ссора молодой пары во Владивостоке закончилась госпитализацией.

    Сообщается, что инцидент произошел на улице Нейбута. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения молодые люди поссорились во время поездки на автомобиле.Житель Владивостока во время ссоры кинулся под колеса своей девушке

    Очевидцы случившегося рассказали, что молодой человек вышел из салона автомобиля Nissan, и начал бросаться под колеса машины. Одна из попыток увенчалась успехом, в результате чего подруга сбила его и протащила несколько метров по дороге.

    На место случившегося прибыли сотрудники полиции и врачи.

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    Автор: Ирина Новикова
    #дтп #владивосток
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