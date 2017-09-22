Несовершеннолетних активистов штаба Навального задержали во Владивостоке

В Избранное

В Ленинском районе Владивостока сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей, которые расклеивали листовки с данными о предстоящем визите скандального блогера Алексея Навального.

В полиции сообщили, что во время задержания у парня и несовершеннолетней девушки было изъято 163 листовки и ведро с клеем. На афишах была напечатана информация о предстоящем визите Навального во Владивосток, а также о митинге, который он намерен провести.

Незадачливых активистов доставили в отделение для разбирательства, куда позже была приглашена мать 17-летней задержанной. На нее, к слову, составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Как сообщили ФАН в правоохранительных органах Владивостока, задержание производилось в связи с незаконной расклейкой рекламной продукции.

«Речь идет о том, что заклеили какие-то места, которые не должны были быть использованы под рекламные носители, поэтому ребят задержали за административное правонарушение. В данном случае ответственность несут родители как законные представители», — пояснил адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Андрей Тындик.

В свою очередь политический консультант Александр Асафов предположил, что подросткам могли даже не платить за расклейку листовок.

«Оппозиционер изменил риторику достаточно радикально — это показывают все мероприятия и митинги, проходящие в этом году. Причем изменение риторики направлено именно на молодежь, которая пока еще не обладает избирательным правом. Это сделано сознательно, потому что доверие своих традиционных сторонников товарищ оппозиционер серьезно подорвал и своими действиями, и бездействием, и необъяснимыми поездками за рубеж, и даже отсутствием какой-то адекватной программой действий», — поясняет ситуацию политолог.

Для того, чтобы ряды сторонников не оскудели, Алексей Навальный был вынужден обратить свой взор на младшее поколение, которое отличается излишней доверчивостью, сниженными требованиями к содержательной части политической риторики оппозиции.