Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Политика
Лавров предупредил США о последствиях попыток помешать операции России в Сирии
Общество
Несовершеннолетних активистов штаба Навального задержали во Владивостоке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Несовершеннолетних активистов штаба Навального задержали во Владивостоке

    19:32  22 Сентября 2017
    32

    Несовершеннолетних активистов штаба Навального задержали во Владивостоке

    В Ленинском районе Владивостока сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей, которые расклеивали листовки с данными о предстоящем визите скандального блогера Алексея Навального.

    В полиции сообщили, что во время задержания у парня и несовершеннолетней девушки было изъято 163 листовки и ведро с клеем. На афишах была напечатана информация о предстоящем визите Навального во Владивосток, а также о митинге, который он намерен провести.

    Незадачливых активистов доставили в отделение для разбирательства, куда позже была приглашена мать 17-летней задержанной. На нее, к слову, составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Как сообщили ФАН в правоохранительных органах Владивостока, задержание производилось в связи с незаконной расклейкой рекламной продукции.

    «Речь идет о том, что заклеили какие-то места, которые не должны были быть использованы под рекламные носители, поэтому ребят задержали за административное правонарушение. В данном случае ответственность несут родители как законные представители», — пояснил адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Андрей Тындик.

    В свою очередь политический консультант Александр Асафов предположил, что подросткам могли даже не платить за расклейку листовок.

    Несовершеннолетних активистов штаба Навального задержали во Владивостоке

    «Оппозиционер изменил риторику достаточно радикально — это показывают все мероприятия и митинги, проходящие в этом году. Причем изменение риторики направлено именно на молодежь, которая пока еще не обладает избирательным правом. Это сделано сознательно, потому что доверие своих традиционных сторонников товарищ оппозиционер серьезно подорвал и своими действиями, и бездействием, и необъяснимыми поездками за рубеж, и даже отсутствием какой-то адекватной программой действий», — поясняет ситуацию политолог.

    Для того, чтобы ряды сторонников не оскудели, Алексей Навальный был вынужден обратить свой взор на младшее поколение, которое отличается излишней доверчивостью, сниженными требованиями к содержательной части политической риторики оппозиции.

    «Его посыл направлен на них, на молодое и романтически настроенное поколение, а не на средний класс. Оппозиционная риторика не сработала с дальнобойщиками и рядом других социальных групп, вот и приходится вербовать молодежь. Мы знаем, что среди подростков, любые, в том числе и деструктивные вещи расходятся быстро, поскольку критичное мышление еще не работает. Они подвержены влиянию моды, но факт остается фактом — увеличение количества сторонников идет за счет молодежи. И молодежь в данном случае используется как оппозиционная пехота на митингах, как пехота в таких квазиизбирательных технологиях. А родителям приходится расплачиваться», —  заключил аналитик.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #навальный #полиция #владивосток #несовершеннолетняя #задержали #листовки #сторонники
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 60348

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29121

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41976

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21165

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8348
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        3100
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        521
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        304
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        205