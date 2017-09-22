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Следователи во Владивостоке нашли мужчину, истязавшего сына перед камерой
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    Следователи во Владивостоке нашли мужчину, истязавшего сына перед камерой

    17:14  22 Сентября 2017
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    Следователи во Владивостоке нашли мужчину, истязавшего сына перед камерой

    Владивосток, 22 сентября. Житель Владивостока издевался над своим 13 летним сыном и снимал происходящее на видео, которое рассылал знакомым. Личность мужчины уже установлена, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

    Отец 13-летнего мальчика разместил запись в СМИ и соцсетях, после чего полицейские начали проверку информации о жестоком обращении с подростком.

    34-летний житель Владивостока пояснил, что его сын не сделал домашнее задание, за что он решил его наказать. Инспекторы по делам несовершеннолетних уже опросили всех участников инцидента, материалы были переданы комиссии по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о постановке семьи на учет.

    Кроме того, материалы были переданы в Следственный комитет.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #ребенок #владивосток #издевательства
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