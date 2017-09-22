Иномарка протаранила автобус в Приморье, есть раненые

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Владивосток, 22 сентября. Иномарка и автобус попали в лобовое ДТП в Приморье, в результате пострадали четыре человека.

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел в городе Артеме. Установлено, что легковая Toyota Hiace двигалась со стороны Владивостока в направлении Находки. По неустановленной причине 55-летний водитель потерял управление, вылетел на встречку и столкнулся с пассажирским автобусом Hyundai County под управлением 39-летнего мужчины.

В момент столкновения в автобусе находились семь пассажиров. Травмы получили водитель и двое пассажиров иномарки, а также пассажир автобуса. Уточняется, что всех пассажиров отправили на амбулаторное лечение, а водитель автобуса госпитализирован в больницу Артема. По факту ДТП полиция проводит проверку.