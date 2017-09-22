Владивосток ожидают сильные ливни и подтопления рек

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Владивосток, 22 сентября. Сильные дожди ожидаются в столице Приморского края в субботу. Есть вероятность сброса воды из водохранилищ и подтопления пойм рек.

23 сентября в городе ожидается ливень с количеством осадков 15-25 миллиметров за 12 часов и менее. Кроме этого, возможна гроза при шквалистом усилении ветра до 18 метров в секунду, сообщает на своем сайте мэрия Владивостока.

Жителям рекомендовано избегать районов рек Седанка и Богатая, так как при сильных ливнях возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ. Всем службам жизнеобеспечения столицы Приморского края дана команда находиться в готовности к ликвидации последствий непогоды.