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Владивосток ожидают сильные ливни и подтопления рек
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    Владивосток ожидают сильные ливни и подтопления рек

    7:59  22 Сентября 2017
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    Владивосток ожидают сильные ливни и подтопления рек

    Владивосток, 22 сентября. Сильные дожди ожидаются в столице Приморского края в субботу. Есть вероятность сброса воды из водохранилищ и подтопления пойм рек.

    23 сентября в городе ожидается ливень с количеством осадков 15-25 миллиметров за 12 часов и менее. Кроме этого, возможна гроза при шквалистом усилении ветра до 18 метров в секунду, сообщает на своем сайте мэрия Владивостока.

    Жителям  рекомендовано избегать районов рек Седанка и Богатая, так как при сильных ливнях возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ. Всем службам жизнеобеспечения столицы Приморского края дана команда находиться в готовности к ликвидации последствий непогоды.

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    Автор: Алексей Громов
    #владивосток #дожди
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