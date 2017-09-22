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Общество
Число амурских тигров в Приморье достигло около 460 особей
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    Число амурских тигров в Приморье достигло около 460 особей

    6:55  22 Сентября 2017
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    Число амурских тигров в Приморье достигло около 460 особей

    Владивосток, 22 сентября. Численность амурских тигров, живущих в Приморском крае, достигла около 460 особей. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Миклушевский.

    Он напомнил, что амурский тигр – это символ и достояние Приморья. Миклушевский также отметил, что самая большая популяция этого хищника – в Приморском крае. Сейчас тигров 460 особей.

    Также губернатор подчеркнул эффективность природоохранных мероприятий. По его словам, такие меры позволили увеличить число амурских тигров на Дальнем Востоке до 550 особей.

    Напомним, амурский тигр занесен в международную Красную книгу.

    Число амурских тигров в Приморье достигло около 460 особей

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    Автор: Алия Садыкова
    #приморье #амурский тигр
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