Двое школьников изнасиловали 17-летнюю девушку в Приморье

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Владивосток, 21 сентября. Двое несовершеннолетних подростков из Партизанска жестоко изнасиловали 17-летнюю девушку. Сейчас сотрудники правоохранительных органов Приморья ведут поиск преступников.

Стало известно, что подозреваемые затащили жертву в лесополосу и там надругались над ней, пишет Инфореактор. Сообщается, что малолетние преступники младше пострадавшей. Одному из них — 13 лет, второму — 15.

Сейчас специалисты провели осмотр места происшествия и назначили ряд судебных экспертиз. Личности подозреваемых установлены, в ближайшее время они будут задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц».