Баннеры против «Матильды» появились на автобусах Владивостока

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Владивосток, 21 сентября. На автобусах столицы Приморья появились баннеры против выхода кинокартины Алексея Учителя «Матильда».

Баннеры появились на автобусах частного перевозчика, сообщает со ссылкой на представителя мэрии Владивостока РИА Новости.

«Нам важно, чтобы соблюдался маршрут, график движения, а вся наружная реклама на автобусах — не в нашей компетенции. Другое дело, если она нарушает закон, тогда это вопрос надзорных органов», — цитирует слова собеседника агентство.

В управлении ФАС России по региону изданию заявили, что жалобы и обращения по поводу баннеров в службу не поступали.

Фильм Алексея Учителя рассказывает о жизни балерины Матильды Кшесинской и романтических чувствах, которые испытывал к ней будущий император Николай II. В прокат картина должна выйти 26 октября. Но одна из крупнейших в России объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» уже объявила, что отказывается показывать фильм из-за угрозы безопасности.

Накануне Газета.ru сообщила о задержании лидера организации «Христианская организация» Александра Калинина за призывы поджигать кинотеатры за показ фильма «Матильда».