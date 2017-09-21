Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Горняки в Забайкалье прекратили голодовку после выплаты долга по зарплате
Общество
Баннеры против «Матильды» появились на автобусах Владивостока
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Баннеры против «Матильды» появились на автобусах Владивостока

    7:07  21 Сентября 2017
    46

    Баннеры против «Матильды» появились на автобусах Владивостока

    Владивосток, 21 сентября. На автобусах столицы Приморья появились баннеры против выхода кинокартины Алексея Учителя «Матильда».

    Баннеры появились на автобусах частного перевозчика, сообщает со ссылкой на представителя мэрии Владивостока РИА Новости.

    «Нам важно, чтобы соблюдался маршрут, график движения, а вся наружная реклама на автобусах — не в нашей компетенции. Другое дело, если она нарушает закон, тогда это вопрос надзорных органов», — цитирует слова собеседника агентство.

    В управлении ФАС России по региону изданию заявили, что жалобы и обращения по поводу баннеров в службу не поступали.

    Фильм Алексея Учителя рассказывает о жизни балерины Матильды Кшесинской и романтических чувствах, которые испытывал к ней будущий император Николай II. В прокат картина должна выйти 26 октября. Но одна из крупнейших в России объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» уже объявила, что отказывается показывать фильм из-за угрозы безопасности.

    Накануне Газета.ru сообщила о задержании лидера организации «Христианская организация» Александра Калинина за призывы поджигать кинотеатры за показ фильма «Матильда».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #матильда #владивосток #учитель
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21491

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41503

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20269

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8161

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7698
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        1612
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        3693
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        146
        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        12810