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Сотрудник колонии присваивал телефоны заключенных в Приморье
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    Сотрудник колонии присваивал телефоны заключенных в Приморье

    6:44  21 Сентября 2017
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    Сотрудник колонии присваивал телефоны заключенных в Приморье

    Владивосток, 21 сентября. Сотрудника ГУ ФСИН по Приморскому краю обвиняют в присвоении конфискованных у заключенных телефонов. Об этом со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину сообщает PrimaMedia.

    По данным издания, инспектор группы надзора одной из приморских колоний в течение 2017 года проводил обыски в камерах заключенных, но не оформлял результаты досмотров и не докладывал о найденных мобильных телефонах. Их инспектор оставлял себе.

    Таким образом инспектор завладел телефонами LG, Samsung, Nokia и других марок. Всего сотрудник ФСИН заполучил пять сотовых телефонов заключенных. Криминальную деятельность инспектора пресекли работники управления собственной службы безопасности ГУ ФСИН по региону. Мужчина полностью признал вину, его дело направлено в суд.

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    Автор: Виталий Малясев
    #кража #приморье #фсин #телефон
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