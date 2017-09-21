Сотрудник колонии присваивал телефоны заключенных в Приморье

В Избранное

Владивосток, 21 сентября. Сотрудника ГУ ФСИН по Приморскому краю обвиняют в присвоении конфискованных у заключенных телефонов. Об этом со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину сообщает PrimaMedia.

По данным издания, инспектор группы надзора одной из приморских колоний в течение 2017 года проводил обыски в камерах заключенных, но не оформлял результаты досмотров и не докладывал о найденных мобильных телефонах. Их инспектор оставлял себе.

Таким образом инспектор завладел телефонами LG, Samsung, Nokia и других марок. Всего сотрудник ФСИН заполучил пять сотовых телефонов заключенных. Криминальную деятельность инспектора пресекли работники управления собственной службы безопасности ГУ ФСИН по региону. Мужчина полностью признал вину, его дело направлено в суд.