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Надругавшегося над 13-летней девочкой педофила поймали в Приморье
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    Надругавшегося над 13-летней девочкой педофила поймали в Приморье

    6:26  21 Сентября 2017
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    Надругавшегося над 13-летней девочкой педофила поймали в Приморье

    Владивосток, 21 сентября. Надругавшегося над 13-летней школьницей местного жителя задержали в Партизанске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

    По данным ведомства, преступление произошло при свете дня. Неизвестный мужчина, используя угрозы и насилие, надругался над девочкой, после чего скрылся. Сотрудники правоохранительных органов немедленно приступили к розыску подозреваемого.

    В течение суток сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя, который уже дал признательные показания. Подозреваемый ранее был судим за аналогичное преступление.

    Напомним, ранее стало известно о задержании подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух школьников жителя Химок. Мужчина совершил преступление в оборудованной землянке, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #педофил #приморье #насилие
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