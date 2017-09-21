В Приморье открывает сезон молодежный драмтеатр

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Владивосток, 21 сентября. Приморский драматический театр молодежи открывает сезон комедией «И смех и грех или халам бунду».

Новый сезон начнется с постановки молодого актера театра Германа Авелиева «И смех и грех или халам бунду», сообщает сайт «Общественного телевидения Приморья». Премьеру покажут в ноябре.

Также к новому сезону театр подготовит новый проект с участием детей с ограниченными возможностями здоровья «Во имя добра». В рамках проекта коллектив театра постарается реализовать новые формы работы со зрителем, сообщают местные СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что Художественный руководитель Ростовского академического театра драмы имени Горького Александр Пудин ушел накануне открытия сезона. Пудин отметил, что собирается вернуться в Москву, сообщает Газета.ru.