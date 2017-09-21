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Общество
Названы опасные пляжи Приморья
Общество
Названы опасные пляжи Приморья
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    Названы опасные пляжи Приморья

    3:02  21 Сентября 2017
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    Названы опасные пляжи Приморья

    Владивосток, 21 сентября. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Приморскому краю выявили пляжи, на которых вода не соответствует санитарным нормам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    По данным Роспотребнадзора, не соответствуют гигиеническим нормам по микробиологическим показателям пляжи в бухтах Лазурная и Кетовая во Владивостоке, в бухтах Нарва и Троица а также на озере Силикатное в Хованском районе. В Спасском районе Приморья несоответствие гигиеническим нормам выявили на пляжах озера Ханка.

    Исследование проводилось с 11 по 15 сентября. Всего сотрудники регионального управления Роспотребнадзора исследовали на микробиологические показатели 52 пробы. Не соответствие гигиеническим нормам выявлено в 20 пробах.

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    Автор: Виталий Малясев
    #роспотребнадзор #приморье #владивосток #пляж
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