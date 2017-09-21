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Часть домов Владивостока будет отключена от водоснабжения в этот четверг
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    Часть домов Владивостока будет отключена от водоснабжения в этот четверг

    2:55  21 Сентября 2017
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    Часть домов Владивостока будет отключена от водоснабжения в этот четверг

    Владивосток, 21 сентября. В этот четверг, 21 сентября, несколько домов Владивостока будут отключены от холодной воды. Об этом сообщает КГУП «Приморский водоканал».

    Как сообщили в ведомстве, отключения холодной воды произойдут в следующих домах:

    - с 9.00 од 13.00 - Уборевича ул.13, 15, 17,

    - с 9.00 до 16.00 - Днепровский пер.5, 5/1,

    Также отмечается, что до полудня 21 сентября холодной воды не будет по адресам: 

    - Горная ул.25

    - Чапаева ул.12

    Как рассказали в пресс-службе «Водоканала», отключения вызваны ремонтными работами.

    Напомним, что ранее газета «Известия» сообщила о том, что во Владивостоке уже второй раз переносятся сроки сдачи инженерной инфраструктуры очистных сооружений.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #владивосток #водоканал
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