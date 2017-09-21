Часть домов Владивостока будет отключена от водоснабжения в этот четверг

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Владивосток, 21 сентября. В этот четверг, 21 сентября, несколько домов Владивостока будут отключены от холодной воды. Об этом сообщает КГУП «Приморский водоканал».

Как сообщили в ведомстве, отключения холодной воды произойдут в следующих домах:

- с 9.00 од 13.00 - Уборевича ул.13, 15, 17,

- с 9.00 до 16.00 - Днепровский пер.5, 5/1,

Также отмечается, что до полудня 21 сентября холодной воды не будет по адресам:

- Горная ул.25

- Чапаева ул.12

Как рассказали в пресс-службе «Водоканала», отключения вызваны ремонтными работами.

Напомним, что ранее газета «Известия» сообщила о том, что во Владивостоке уже второй раз переносятся сроки сдачи инженерной инфраструктуры очистных сооружений.