Под Владивостоком спасли четверых серфингистов, которых чуть не унесло в море

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Владивосток, 21 сентября. Спасатели доставили на берег четверых серфингистов, которых едва не отнесло в море во время грозы под Владивостоком. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДРПСО) МЧС РФ.

Инцидент произошел во вторник вечером. Спасателям поступило сообщение, что в расположенной под Владивостоком бухте Патрокл уносит в море четырех человек на досках для серфинга. В это время в городе и его окрестностях бушевала гроза, отмечает пресс-служба ДРПСО.

Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия и, несмотря на темноту, быстро отыскали серфингистов. Всех четверых любителей экстремального спорта благополучно доставили на берег спасательным катером.