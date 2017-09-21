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Под Владивостоком спасли четверых серфингистов, которых чуть не унесло в море
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    Под Владивостоком спасли четверых серфингистов, которых чуть не унесло в море

    2:45  21 Сентября 2017
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    Под Владивостоком спасли четверых серфингистов, которых чуть не унесло в море

    Владивосток, 21 сентября. Спасатели доставили на берег четверых серфингистов, которых едва не отнесло в море во время грозы под Владивостоком. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДРПСО) МЧС РФ.

    Инцидент произошел во вторник вечером. Спасателям поступило сообщение, что в расположенной под Владивостоком бухте Патрокл уносит в море четырех человек на досках для серфинга. В это время в городе и его окрестностях бушевала гроза, отмечает пресс-служба ДРПСО.

    Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия и, несмотря на темноту, быстро отыскали серфингистов. Всех четверых любителей экстремального спорта благополучно доставили на берег спасательным катером.

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    Автор: Виталий Малясев
    #спасатели #владивосток #море
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