Администрация попросила жителей и гостей Владивостока не терять бдительности

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Владивосток, 21 сентября. Администрация Владивостока попросила жителей и гостей города не терять бдительности во время проведения связанных с марафоном «Мосты Владивостока» и Днем тигра мероприятиями. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба мэрии.

Администрация Владивостока просит горожан и гостей столицы Приморья сообщать в правоохранительные органы о подозрительных предметах и гражданах, которые появляются в общественных местах во время проведения массовых мероприятий. Предупреждение чиновники объяснили борьбой с террористической угрозой и стремлением не допустить акты вандализма.