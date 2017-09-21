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Депутатам Думы Владивостока V созыва вручили мандаты
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    Депутатам Думы Владивостока V созыва вручили мандаты

    2:18  21 Сентября 2017
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    Депутатам Думы Владивостока V созыва вручили мандаты

    Владивосток, 21 сентября. Избранные по единому избирательному округу депутаты владивостокской Думы в торжественной обстановке получили мандаты.

    Церемония состоялась в среду, в администрации городе. Большинство новоиспеченных депутатов пришло на церемонию с членами семьи, среди которых оказались некоторые члены краевого заксобрания, отмечают местные СМИ. На вручении присутствовали глава избирательной комиссии Владивостока Николай Кичатов, исполняющий обязанности главы городской администрации Константин Межонов  и сенатор Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева.

    В торжественной обстановке удостоверения должны были получить 18 депутатов, избранных по единому избирательному округу, но часть из них не явилась на церемонию. Одномандатники получат мандаты на своих округах.

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    Автор: Виталий Малясев
    #выборы #депутаты #владивосток
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