Депутатам Думы Владивостока V созыва вручили мандаты

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Владивосток, 21 сентября. Избранные по единому избирательному округу депутаты владивостокской Думы в торжественной обстановке получили мандаты.

Церемония состоялась в среду, в администрации городе. Большинство новоиспеченных депутатов пришло на церемонию с членами семьи, среди которых оказались некоторые члены краевого заксобрания, отмечают местные СМИ. На вручении присутствовали глава избирательной комиссии Владивостока Николай Кичатов, исполняющий обязанности главы городской администрации Константин Межонов и сенатор Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева.

В торжественной обстановке удостоверения должны были получить 18 депутатов, избранных по единому избирательному округу, но часть из них не явилась на церемонию. Одномандатники получат мандаты на своих округах.