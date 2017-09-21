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Схему движения на одной из улиц Владивостока изменили из-за частых ДТП
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    Схему движения на одной из улиц Владивостока изменили из-за частых ДТП

    1:50  21 Сентября 2017
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    Схему движения на одной из улиц Владивостока изменили из-за частых ДТП

    Владивосток, 21 сентября. Владивостокские дорожники меняют схему движения транспорта на перекрестке улицы Шилкинской и проспекта Красного Знамени из-за частых аварий, происходивших на этом участке, сообщает пресс-служба городской администрации.

    На перекрестке изменилось направление главной дороги. Теперь тем, кто движется с проспекта Красного Знамени, придется уступать дорогу машинам, движущимся по улице Шилкинской. 

    Соответствующие знаки уже установили на перекрестке.

    В управлении дорог и благоустройства администрации города уточнили, что решение о схеме движения на этом участке принимали вместе с дорожными полицейскими из-за высокой аварийности на перекрестке и частыми пробками на улице Шилкинской.

    Схему движения на одной из улиц Владивостока изменили из-за частых ДТП

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    Автор: Олеся Волкова
    #дороги #автомобили #владивосток
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