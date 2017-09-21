Схему движения на одной из улиц Владивостока изменили из-за частых ДТП

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Владивосток, 21 сентября. Владивостокские дорожники меняют схему движения транспорта на перекрестке улицы Шилкинской и проспекта Красного Знамени из-за частых аварий, происходивших на этом участке, сообщает пресс-служба городской администрации.

На перекрестке изменилось направление главной дороги. Теперь тем, кто движется с проспекта Красного Знамени, придется уступать дорогу машинам, движущимся по улице Шилкинской.

Соответствующие знаки уже установили на перекрестке.

В управлении дорог и благоустройства администрации города уточнили, что решение о схеме движения на этом участке принимали вместе с дорожными полицейскими из-за высокой аварийности на перекрестке и частыми пробками на улице Шилкинской.