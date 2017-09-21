Пенсионерка бесследно исчезла во Владивостоке

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Владивосток, 21 сентября. В Приморском крае спасатели разыскивают пенсионерку, пропавшую 12 сентября.

Как сообщает Deita.ru со ссылкой на Примпоиск, Лива Гагина, 1941 года рождения, ушла из дома во Владивостоке 12 сентября. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

На вид женщине около 70-75 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Когда ее видели в последний раз, была одета в красный халат и белую куртку с капюшоном.

Отмечается, что пропавшая может быть дезориентирована. У пенсионерки есть особая примера: коричневое пигментное пятно под правой бровью.