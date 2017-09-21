Чемпионы мира по кудо из Японии проведут мастер-класс для детей Приморья

В Избранное

Владивосток, 21 сентября. Обладатели титулов чемпионов мира по кудо из Японии проведут мастер-класс для юных спортсменов Приморья. Мероприятие состоится в детско-юношеской спортивной школе «Бастион» 21 сентября.

Из Токио во Владивосток прибудет чемпионом мира в легком весе Накамура Томохиро, а также серебряный призер в среднем весе Танака Шунсуке. Отмечается, что мероприятие было организовано в рамках спортивного обмена между Всеяпонской федерацией кудо и Федерацией кудо ДФО под эгидой Международной и Российской федераций кудо.

Как пишет газета «Известия», главной частью программы пребывания японских спортсменов во Владивостоке станут совместные тренировки с приморскими спортсменами, а также членами российской сборной по кудо. Отмечается, что мероприятие было одобрено основателем боевого искусства сенсеем Азумой Такаши.