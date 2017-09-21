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Чемпионы мира по кудо из Японии проведут мастер-класс для детей Приморья
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    Чемпионы мира по кудо из Японии проведут мастер-класс для детей Приморья

    1:19  21 Сентября 2017
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    Чемпионы мира по кудо из Японии проведут мастер-класс для детей Приморья

    Владивосток, 21 сентября. Обладатели титулов чемпионов мира по кудо из Японии проведут мастер-класс для юных спортсменов Приморья. Мероприятие состоится в детско-юношеской спортивной школе «Бастион» 21 сентября.

    Из Токио во Владивосток прибудет чемпионом мира в легком весе Накамура Томохиро, а также серебряный призер в среднем весе Танака Шунсуке. Отмечается, что мероприятие было организовано в рамках спортивного обмена между Всеяпонской федерацией кудо и Федерацией кудо ДФО под эгидой Международной и Российской федераций кудо.

    Как пишет газета «Известия», главной частью программы пребывания японских спортсменов во Владивостоке станут совместные тренировки с приморскими спортсменами, а также членами российской сборной по кудо. Отмечается, что мероприятие было одобрено основателем боевого искусства сенсеем Азумой Такаши.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #япония #владивосток #кудо
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