Генконсул США во Владивостоке поднимет тост за сохранение ведомства

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Владивосток, 20 сентября. Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс заявил, что поднимет тост за то, чтобы генконсульство продолжало работать в Приморье. Слова политика приводит ведомство. Кийс выразил надежду на начало нового периода сотрудничества между странами.

Он также добавил, что отношения США и России переживали разные периоды. Генконсул добавил, что также желает стать свидетелем «очередного периода сотрудничества, взаимопонимания и добрососедства». Майкл Кийс назвал одним из самых важных достижений ведомства программы «народной дипломатии».

Напомним, 22 сентября исполнится 25 лет со дня открытия генерального консульства США во Владивостоке.