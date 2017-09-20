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Политика
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Политика
Генконсул США во Владивостоке поднимет тост за сохранение ведомства
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    Генконсул США во Владивостоке поднимет тост за сохранение ведомства

    7:56  20 Сентября 2017
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    Генконсул США во Владивостоке поднимет тост за сохранение ведомства

    Владивосток, 20 сентября. Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс заявил, что поднимет тост за то, чтобы генконсульство продолжало работать в Приморье. Слова политика приводит ведомство. Кийс выразил надежду на начало нового периода сотрудничества между странами.

    Он также добавил, что отношения США и России переживали разные периоды. Генконсул добавил, что также желает стать свидетелем «очередного периода сотрудничества, взаимопонимания и добрососедства». Майкл Кийс назвал одним из самых важных достижений ведомства программы «народной дипломатии».

    Напомним, 22 сентября исполнится 25 лет со дня открытия генерального консульства США во Владивостоке.

    Генконсул США во Владивостоке поднимет тост за сохранение ведомства

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    Автор: Алия Садыкова
    #сша #владивосток
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