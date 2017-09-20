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Происшествия
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Общество
Центр по сохранению дальневосточного леопарда начал работу в Приморье
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    Центр по сохранению дальневосточного леопарда начал работу в Приморье

    7:48  20 Сентября 2017
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    Центр по сохранению дальневосточного леопарда начал работу в Приморье

    Владивосток, 20 сентября. На юго-западе Приморского края начал свою работу Центр по сохранению дальневосточного леопарда. Этот объект стал крупнейшим в мире.

    Центр размещается в новой усадьбе парка «Земля леопарда», сообщает пресс-служба. По словам директора ФГБУ «Земля леопарда» Татьяны Барановской, в Приморье удалось создать место, «где размыты границы между природой и человеком, где на благо популяции дальневосточного леопарда смогут трудиться десятки сотрудников».

    Центр по сохранению дальневосточного леопарда начал работу в Приморье

    В зданиях усадьбы будут работать штаб оперативного реагирования, из которого координируется борьба с браконьерами и пожарами, гараж с автопарком техники высокой проходимости, служебный и гостиничный жилой корпус, музей, большой зал переговоров, помещения для лекций и семинаров.

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    Автор: Алексей Громов
    #владивосток #земля леопарда
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