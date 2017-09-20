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СК проверяет информацию об избиении пьяными подростками детей в Приморье
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    СК проверяет информацию об избиении пьяными подростками детей в Приморье

    6:36  20 Сентября 2017
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    СК проверяет информацию об избиении пьяными подростками детей в Приморье

    Владивосток, 20 сентября. Следователи начали проверку информации об избиении детей пьяными подростками. Сообщения об этом ранее появились в СМИ.

    Отмечалось, что группа пьяных подростков в возрасте 15–16-лет на улице Гульбиновича во Владивостоке избила пятерых 12–13-летних детей.

    Подростки также угрожали прохожим предметом, похожим на пистолет.

    Назначена проверка в порядке статей 144, 145 УПК РФ. Будет принято процессуальное решение.

    СК проверяет информацию об избиении пьяными подростками детей в Приморье

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    Автор: Алия Садыкова
    #дети #приморье #ск #владивосток #подростки
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