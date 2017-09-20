Генконсульство США во Владивостоке скорбит о смерти предотвратившего ядерную войну офицера

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Владивосток, 20 сентября. Генеральное консульство Соединенных Штатов во Владивостоке скорбит в связи со смертью предотвратившего ядерную войну советского офицера. Об этом говорится в опубликованном на страничке генконсульства в социальной сети Facebook сообщении.

«Генеральное консульство США во Владивостоке скорбит по поводу кончины советского офицера Станислава Петрова, настоящего героя, чье решение в прямом смысле слова спасло мир от ядерной войны в 1983 году», — говорится в сообщении.

Напомним, в 1983 году советская система раннего предупреждения о ядерном ударе сообщила о запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в США. Советский офицер Станислав Петров распознал сбой в системе, что предотвратило начало ядерной войны. Позже расследование установило, что за пуск МБР датчики системы приняли отражение солнечного света.