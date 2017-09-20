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Житель Владивостока избил и отравил мать «синькой»
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    Житель Владивостока избил и отравил мать «синькой»

    5:10  20 Сентября 2017
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    Житель Владивостока избил и отравил мать «синькой»

    Владивосток, 20 сентября. Страдающий алкогольной зависимостью житель Владивостока избил и отравил собственную мать «синькой». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

    За убийство матери осужден мужчина 1968 года рождения. Преступление произошло в квартире одного из домов по улице Шилкинской во Владивостоке в декабре 2016 года.

    Как установил суд первой инстанции, мужчина сначала избил свою мать, а потом напоил ее раствором сульфата меди, также известным как «синька». Женщина скончалась в результате острого отравления. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина страдает алкогольной зависимостью.

    Суд учел явку с повинной и приговорил убийцу к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Мужчина не согласился с приговором, но Приморский краевой суд отклонил его апелляцию.

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    Автор: Виталий Малясев
    #убийство #отравление #владивосток
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